Артета прокомментировал сенсационную ничью «Арсенала» с «Вулверхэмптоном»
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался по итогам матча 31-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном».
Прошедшая накануне встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
«Очень сложно это принять. Во втором тайме мы играли не так, как должны были и как нужно для победы в матче АПЛ. Лучше не давать сейчас оценок, у всех сейчас слишком много эмоций. Нужно принять этот удар, мы его заслужили. На эмоциях легко сказать что-то, что навредит команде. Все хотят лучшего. Но нужно переживать и трудные времена. Сегодня мы заплатили цену на последней минуте. Надо делать базовые вещи намного лучше, чем делали мы. Надо критически отнестись к себе, потому что мы сыграли недостаточно хорошо. В последние месяцы в чемпионате мы выступаем нестабильно», — приводит слова Артета британское онлайн-издание BBС.