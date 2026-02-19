Сычев рассказал, как был вынужден переехать из-за популярности

Сычев о «Марселе»: «Идешь за продуктами – минут 20-30 фотографируешься, только потом выбираешь еду. Узнают хоть в парике, хоть в капюшоне с очками. Пришлось за город переехать»
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев рассказал, что вынужден был переехать из города из-за популярности в период игры за «Марсель».
Сычев выступал за французский клуб в 2003–2004 годах.
– Самая запоминающаяся история из Франции?
– В целом все было органично. Единственное, в Марселе такое внимание к футболу, что тяжело было даже в магазин выйти. Идешь за продуктами – в итоге минут 20-30 фотографируешься, только потом выбираешь себе еду. Дикий ажиотаж! Но это приятно – понимаешь, как серьезно люди переживают. Однако жить в таком ритме тяжеловато. Из-за этого мне, например, пришлось переехать за город.
– А в городе надевали маску, чтобы не узнавали?
– Не помогает. Болельщики узнают хоть в парике, хоть в капюшоне с очками, – сказал Сычев.
