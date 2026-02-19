Саусь сравнил тренеров «Спартака» и «Балтики»

Латераль «Спартака» Владислав Саусь сравнил работу с новым тренером красно-белых Хуаном Карседо и Андреем Талалаевым, который руководит «Балтикой».

© ФК "Спартак"

«Все общение происходит на английском языке. Это не совсем привычно. Плюс другая схема, нежели в «Балтике». У каждого тренера свои идеи, видение футбола. Андрей Викторович более эмоционален, более строгий тренер. Может быть, Карседо еще раскроется, но пока я вижу так», — заявил Саусь.

22-летний Саусь перешел в «Спартак» из «Балтики» в конце января за 3,8 млн евро. Около 600 тысяч из этой суммы получил родной клуб игрока — «Зенит». Вместе с сине-бело-голубами футболист стал чемпионом России в сезоне-2022/23.

В текущем сезоне, выступая за «Балтику», Саусь провел 19 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 1 мяч, отдал 2 результативные передачи. Соглашение между футболистом и московским клубом рассчитано до конца июня 2030 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость латераля в 1,8 млн евро.