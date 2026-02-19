"Динамо" Мх завершило работу на сборах

Команда Вадима Евсеева покидает Турцию.

© Rusfootball

"Динамо" завершило работу на тренировочных сборах в Турции, сообщает пресс-служба клуба. У команды Вадима Евсеева этой зимой было три сбора в турецком Белеке.

Динамовцы провели девять контрольных матчей, в которых они одержали 7 побед и один раз сыграли вничью.

В воскресенье, 22 февраля, в Дагестане команда начнет подготовку к первому официальному матчу сезона. В 19-м туре РПЛ махачкалинцы сыграют дома с казанским "Рубином".