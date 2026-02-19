Петржела оценил вероятность увольнения Семака из «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность увольнения нынешнего тренера Сергея Семака, если команда второй сезон подряд не выиграет чемпионат России.

© Sports.ru

После 18 туров Мир РПЛ петербуржцы с 39 очками занимают 2-е место в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар», набравший 40 очков.

– Могли бы уволить, конечно, но я боюсь, что никто этого не сделает.

– Почему?

– Потому что у руководства «Зенита» особая связь с Семаком. Можно сказать, что они работают в связке, – заявил Петржела.

30 августа председателем правления «Зенита» стал Константин Зырянов. Он играл вместе с Семаком за сине-бело-голубых и сборную России.