«Торпедо» досрочно прекратило аренду нападающего «Акрона»

Московское «Торпедо» на официальном сайте сообщило о досрочном прекращении аренды нападающего Кирилла Данилина у тольяттинского «Акрона».

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва досрочно завершает аренду 23-летнего вингера тольяттинского «Акрона» Кирилла Данилина. Игрок выступал за чёрно-белых с августа 2025 года. За это время он провёл 17 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами. Кирилл, благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 15-е место в турнирной таблице Лиги Pari сезона-2025/2026. Команда набрала 21 очко за 21 матч. На первой строчке располагается воронежский «Факел», который заработал 48 очков.