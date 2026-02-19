"Зенит" отказал бразильскому клубу в продаже игрока

Петербуржцы отказали бразильскому клубу в продаже своего игрока.

Как сообщает Gols do Brasileirao со ссылкой на издание Gazeta Esportiva, "Палмейрас" предложил "Зениту" 29,2 млн евро за крайнего нападающего Луиса Энрике.

Как утверждает источник, петербургский клуб ответил отказом и сообщил, что переговоры о продаже футболиста стартуют от 40 млн евро.

Энрике играет за "Зенит" с января прошлого года. В этом сезоне бразильский вингер провел 19 матчей за сине-бело-голубых, забил 2 гола и отдал три ассиста. Контракт игрока действует до конца 2028 года. Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 24 миллиона евро.