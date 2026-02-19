«Манчестер Юнайтед» бесплатно доставит болельщиков на матч с «Борнмутом»

«Манчестер Юнайтед» бесплатно доставит болельщиков на выездной матч АПЛ с «Борнмутом» в 31-м туре АПЛ.

© Sports.ru

Игра пройдет в пятницу, 20 марта.

Как сообщает The Athletic, «МЮ» предоставит болельщикам бесплатный трансфер на автобусе до Борнмута, расположенного на южном побережье Великобритании. Решение было принято в связи с тем, что дата и время проведения матча могут быть неудобны для фанатов, многим из которых пришлось бы взять отгул на работе, чтобы отправиться на игру.