«Манчестер Юнайтед» бесплатно доставит болельщиков на матч с «Борнмутом»

«МЮ» предоставит фанатам бесплатный проезд на автобусе на матч с «Борнмутом» 20 марта. Многим болельщикам придется взять отгулы, чтобы поехать на игру (The Athletic)
«Манчестер Юнайтед» бесплатно доставит болельщиков на выездной матч АПЛ с «Борнмутом» в 31-м туре АПЛ.
Игра пройдет в пятницу, 20 марта.
Как сообщает The Athletic, «МЮ» предоставит болельщикам бесплатный трансфер на автобусе до Борнмута, расположенного на южном побережье Великобритании. Решение было принято в связи с тем, что дата и время проведения матча могут быть неудобны для фанатов, многим из которых пришлось бы взять отгул на работе, чтобы отправиться на игру.
