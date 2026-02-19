В «Реал Сосьедад» ответили, готов ли Захарян к возвращению на поле

Захарян готов к матчу с «Овьедо», сообщили в «Сосьедаде»: «Арсен должен быть в составе в субботу»
В «Реал Сосьедад» подтвердили, что Арсен Захарян готов к матчу с «Овьедо» в 25-м туре Ла Лиги.
На прошлой неделе Захарян вернулся в общую группу после травмы. Российский полузащитник не выходил на поле с 13 января.
– Захарян полностью готов и его ничего не беспокоит?
– Да, он работает с командой. Арсен должен быть в составе в эту субботу, – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.
