В «Реал Сосьедад» ответили, готов ли Захарян к возвращению на поле

В «Реал Сосьедад» подтвердили, что Арсен Захарян готов к матчу с «Овьедо» в 25-м туре Ла Лиги.

На прошлой неделе Захарян вернулся в общую группу после травмы. Российский полузащитник не выходил на поле с 13 января.

– Захарян полностью готов и его ничего не беспокоит?

– Да, он работает с командой. Арсен должен быть в составе в эту субботу, – сказал пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате.