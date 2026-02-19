Новичок «Спартака» рассказал об идеальной будущей жене

Саусь о знакомствах: «Сейчас многим девушкам зазорно писать первыми. Я могу подойти, если произошел коннект. Если человек на меня вообще не смотрит – зачем мне это надо?»
Новичок «Спартака» Владислав Саусь рассказал, какими качествами должна обладать его будущая супруга.
– Жениться не планируете?
– Пока не думал об этом. Не нашел еще человека, с которым захотелось бы провести рядом всю жизнь.
– Молодой, красивый, с хорошей работой. Как часто пишут девчонки?
– Сейчас такое время, что многим девушкам, наверное, даже зазорно писать первыми. Конечно, пишут, но не всегда это мой типаж и мой вкус.
– А часто сами знакомились с кем-то?
– Нет такого, чтобы я подходил ко всем подряд. Если девчонка реально понравится, то могу подойти. Но перед этим всегда сканирую ситуацию и понимаю: если человек вообще на меня не смотрит, то даже не пойду – зачем мне это надо? Если же встретились взглядом и улыбнулись, то коннект произошел – можно подходить и пытаться знакомиться.
– Какими качествами должна обладать девушка и жена?
– Мне важна поддержка. Чтобы давала тепло и ласку, не обманывала и верила, – сказал 22-летний Саусь.
