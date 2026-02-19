Черчесов рассказал о своем отношении к медийности Дзюбы

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» рассказал о своем отношении к медийности нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.

Дзюбе 37 лет, в текущем сезоне МИР РПЛ он провел за «Акрон» 16 матчей, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

— Артем — игрок, который красит РПЛ. Его надо понять, принять и нацелить. Мы это сделали. И он до сих пор играет в футбол. У него много резонансных интервью и много голов. Было бы много интервью и мало голов, мы бы про него не говорили. Все в балансе у него. Он в тренде, на слуху. Он играет, забивает, делает «Акрон» более медийным. Не знаю, сколько он еще может играть. Вопрос к Зауру Тедееву, — сказал Черчесов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

