Полузащитник «Балтики» оценил перспективы клуба

Полузащитник «Балтики» Иван Беликов высказался о перспективах калининградцев занять первое место по окончании сезона РПЛ-2025/26.

«Я считаю, что цель реальна. Посмотрим, как войдем в чемпионат после зимы – нас сразу ждут тяжелые игры, от них и будем отталкиваться. Но уверен, что каждый в глубине души хочет первое место», – сказал Беликов.

Беликов проводит первый сезон в «Балтике» – перешел в клуб летом из «Твери» за 32 тысячи евро. Сейчас его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.

В текущем сезоне РПЛ на счету полузащитника семь матчей и две голевых передачи.

После 18-го тура «Балтика» занимает пятое место с 35 очками и отставанием от первой строчки в пять очков.