Новичок "Спартака" ответил, кого из "Балтики" пригласил бы в московский клуб

Новичок "Спартака" Владислав Саусь ответил, кого из "Балтики" он бы пригласил в московский клуб.

© ФК "Балтика"

"Я бы взял Николая Титкова, потому что нас с ним сложились близкие, дружеские отношения. Он смог бы тут конкурировать и бороться за место в составе, у него есть хорошие качества", - цитирует Сауся "РБ Спорт".

Николай Титков - воспитанник Академии московского "Локомотива". Летом 2024 года полузащитник перешел в "Балтику" на правах аренды, а в июле 2025-го пописал полноценный контракт. В текущем сезоне 25-летний хавбек провел за калининградскую команду 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 2+3 по системе гол плюс пас. Трудовое соглашение игрока с балтийцами рассчитано до конца июня 2028 года.