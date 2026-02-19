«Рубин» хочет избавиться от экс-игрока «Спартака»

«Рубин» принял решение избавиться от экс-футболиста «Спартака» Александра Ломовицкого. Казанский клуб готов бесплатно отпустить нападающего, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, в «Рубине» больше не рассчитывают на 28-летнего футболиста. Трудоустроить Ломовицкого в аренду крайне сложно из-за высоких требований по зарплате (6 млн рублей в месяц). Поэтому казанцы готовы бесплатно отдать его другому клубу.

Отмечается, что руководство «Рубина» неоднократно предлагало Александру разорвать контракт с компенсацией в несколько окладов, но каждый раз получало отказ. Ломовицкий хочет остаться в команде до конца контракта, чтобы как можно дольше получать свою нынешнюю большую зарплату.

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Александр Ломовицкий не провёл ни одного матча. Также он не сыграл и в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 400 тыс. Нынешний контракт Ломовицкого с «Рубином» рассчитан до конца текущего сезона.