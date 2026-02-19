«Реал» опубликовал заявление по поводу расследования эпизода с Винисиусом

Мадридский «Реал» опубликовал заявление в связи с началом со стороны УЕФА дисциплинарного расследования инцидента с обвинениями от Винисиуса Жуниора в расистских оскорблениях, произошедшего в первом стыковом матче Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (1:0).

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид сообщает, что сегодня предоставил в УЕФА все имеющиеся доказательства относительно инцидентов, произошедших в прошлый вторник, 17 февраля, во время матча Лиги чемпионов, который наша команда провела в Лиссабоне с «Бенфикой». Наш клуб активно сотрудничал с расследованием, начатым УЕФА в связи с недопустимыми проявлениями расизма, имевшими место во время того матча. «Реал» ценит единодушную поддержку, которую наш игрок Винисиус получил от всех представителей мирового футбольного сообщества. «Реал» продолжит работать в сотрудничестве со всеми институтами над искоренением расизма, насилия и ненависти в спорте и обществе», — написано в заявлении.