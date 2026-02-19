В «Ахмате» сообщили об аренде игрока ЦСКА

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил «Матч ТВ», что клуб арендует защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова без права выкупа.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram‑канале сообщил об аренде 20‑летнего Абдулкадырова в грозненский клуб.

— Сегодня подпишем. Это будет аренда до конца сезона с правом выкупа.

— На этом зимняя трансферная кампания завершена?

— Да, уже время подходит к концу, — сказал Айдамиров «Матч ТВ».

В текущем сезоне Абдулкадыров провел за ЦСКА 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

«Ахмат» в первом матче чемпионата после зимней паузы 1 марта примет ЦСКА.

