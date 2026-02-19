Правила футбола изменят перед ЧМ-2026

Пьер Калюлю точно оценит!

Футбольные правила уже изрядно детализированы во многих отношениях. Однако каждый год находятся какие-то пункты, которые необходимо докручивать. Например, в марте 2025-го в Лиге чемпионов не засчитали гол Хулиана Альвареса с пенальти из-за двойного касания. И вот уже летом того же года правило изменили. Теперь в таких ситуациях нападающему позволят перебить. Это лишь один из примеров. Рекомендации по попаданию мяча в руку менялись столько раз, что можно запутаться.

А что изменят теперь? Это во многом решается уже сейчас в январе и феврале на собраниях IFAB. В этот орган входят четыре британские футбольные ассоциации: Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия (у каждой по одному голосу) и ФИФА (четыре голоса). Для принятия решения требуется большинство в три четверти голосов.

За последнее время вы могли много слышать об «офсайде Венгера». На самом деле, о нём говорят уже больше шести лет, но мы всё ещё далеки от его полноценного внедрения на высоком уровне. На собрании IFAB 28 февраля в Кардиффе будет решено, позволят ли протестировать эту инициативу в чемпионате Канады начиная с апреля. Дальше есть много если.

Если запустят в Канаде и если результаты окажутся убедительными, то в европейском футболе «офсайд Венгера» появится не раньше сезона-2027/2028. И то далеко не факт. Особенно учитывая, что эту технологию уже тестировали на юношеском уровне. Кроме того, нужно учитывать, что в чемпионате Канады нет VAR. По всей видимости, даже если все тесты будут положительными, то потребуется дополнительное время, чтобы интегрировать «офсайд Венгера» в существующие технологии.

А есть правила, которые действительно могут быть изменены уже ближайшим летом. И тут едва ли не основная тема – искусственная задержка времени. Мы уже писали, как тренеры научились брать тайм-ауты, что казалось невозможным в футболе. С этим достаточно тяжело бороться. И вот три инициативы, которые помогут сократить паузы в игре:

1. Лимит времени на вбрасывание мяча из аута и на удар от ворот. По аналогии с тем, как сейчас у вратарей, поймавших мяч, есть восемь секунд, чтобы ввести его в игру. Так работают правила в том числе в АПЛ с сезона-2025/2026, а Мартин Дубровка из «Бёрнли» стал первым кипером в чемпионате Англии, кто передержал мяч и подарил угловой сопернику. Это нововведение посчитали успешным, поэтому его могут распространить ещё на две фазы игры.

«Сильный сдерживающий фактор может изменить поведение игроков. Мы хотим ускорения игры, потому что добавление времени не предотвращает основную проблему, которая заключается в нарушении темпа».

2. Ещё один лимит времени – на замену. Планируется давать футболисту 10 секунд на то, чтобы покинуть поле. Если он не уложится, то другой игрок не сможет выйти на поле какое-то количество игрового времени. Речь может идти о том, что команде придётся минуту играть в меньшинстве.

3. Футболисты, получившие повреждение и попросившие помощь врачей, не смогут сразу вернуться в игру, когда она возобновится. В АПЛ в этом сезоне футболист должен провести 30 секунд за пределами поля, оставив свою команду в меньшинстве. В МЛС две минуты не разрешают футболистам вернуться на поле. О каком времени будет идти речь на ЧМ-2026, пока непонятно.

И, конечно, отдельная тема – полномочия VAR. Есть предпосылки к тому, чтобы они и расширились, и сократились. Ожидается, что на ЧМ-2026 VAR будет проверять все угловые. Тут сразу возникают большие опасения по поводу затяжек времени, что противоречит другим инициативам, призванным как раз беречь темп игры. Однако ФИФА настаивает, что технология с чипом внутри мяча позволит проводить проверку угловых настолько быстро, что в большинстве случаев это не затормозит игру. Национальные лиги выступают против внесения этого пункта в протокол VAR.

Больше согласия есть по поводу вмешательства VAR из-за удалений за второе предупреждение. Важный нюанс: речь идёт только о проверке вторых жёлтых карточек, которые показал судья. Если они не были продемонстрированы, то VAR не сможет вмешиваться. Даже если это очевидная вторая жёлтая карточка (например, наступ шипами). После абсурдного удаления Калюлю в матче «Интер» – «Ювентус» эта идея кажется ещё более актуальной.

Удивительно, что изменения внедряют сразу на самом масштабном футбольном турнире. Впрочем, уже не в первый раз. На ЧМ-2022 мы долго привыкали к гигантскому количеству добавленного времени. Хотя сначала все нововведения ещё предстоит утвердить на собрании IFAB. А в отношении VAR стоит учитывать позицию главы судейского департамента УЕФА Роберто Розетти. Его посыл получился достаточно явным – нет смысла требовать от VAR вмешиваться в мельчайшие нюансы игры. По словам Розетти, технология отлично работает для принятия простых решений, основанных на фактах (например, офсайд), но субъективные ситуации приводят к слишком частому вмешательству VAR.

«В конце сезона нужно будет поговорить об этом. Мы не можем идти по пути микроскопических вмешательств VAR. Мы любим футбол таким, какой он есть. Ключевое: мы не можем откладывать возобновление игры. Могу также сказать, что нам нравится любое небольшое изменение, направленное на ускорение возобновления игры. Нам нравится, потому что футбол – это интенсивность, это эмоции, а не задержки».

Кроме того, Розетти намекнул, что он против расширения полномочий VAR и не поддерживает «офсайд Венгера», а ещё призывает судей внимательнее следить за блокировками вратарей при угловом, что особенно часто происходит в чемпионате Англии. Розетти также призывает к универсальности правил, которые должны оставаться едиными в разных лигах.