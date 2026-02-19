Плющев высказался о работе менеджмента ХК «Динамо»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в беседе с Vprognoze.ru высказался о работе менеджмента московского «Динамо».

© vprognoze.ru

«Я не нахожусь внутри команды и к группе аналитиков, которые якобы должны быть по идее, по уму. Но судя по тому, как всё делалось с начала сезона в «Динамо», грубо говоря, насколько на лицо неправильные вещи, которые нельзя было допускать. Люди считают, что это можно, попробовали? Если бы у нас кто-то отвечал конкретно за действия, тогда бы такого не было», - cказал Плющев корреспонденту Vprognoze.ru.

Московское «Динамо» по ходу сезона-2025/26 уволило главного тренера Алексея Кудашова, его пост занял Вячеслав Козлов. До конца регулярного чемпионата «бело-голубые» сыграют 12 матчей, в турнирной таблице Западной конференции команда занимает шестое место с 66 очками.