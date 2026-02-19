Черчесов прокомментировал слова президента ФИФА о возвращении России

Черчесов о необходимости допуска России: «Так думают многие, не только Инфантино. Ситуация не очень спортивная, но уже и на Олимпиадах наши участвуют, где-то с флагом и гимном»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении российских команд в турниры.
Ранее Инфантино заявил, что необходимо рассмотреть вопрос снятия запрета с российских сборных и клубов на участие в международных турнирах.
«Так думает не только Инфантино, но и многие. Институт сборных должен быть. Понятно, что ситуация не очень спортивная. Но уже и на Олимпиадах наши участвуют, а где-то участвуют с флагом и гимном. Посмотрим, время покажет», – заявил Черчесов.
Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.
