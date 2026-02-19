Эксперт высказался о возможном уходе Педро из «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о вингере «Зенита» Педро, отвечая на вопрос о том, сможет ли бразильский футболист проявить себя в европейском топ-клубе.

— Здравствуйте, Александр Викторович. Поговаривают, что футболист Педро летом уйдёт в топ-клубы Европы. Как думаете, сможет ли он себя там проявить?

— Педро сможет проявить себя где угодно и одновременно заработать на жизнь в таком юном возрасте, как это сделал Дуран. Это очень важно, чтобы дальше не думать о деньгах и сосредоточиться только на футболе. Так сейчас делают многие бразильцы. И «Зенит» на нём заработает хорошие деньги. Для этого с ним был продлён долгосрочный контракт. С заменой его у «Зенита» проблем не будет, — написал Бубнов в своём телеграм-канале.