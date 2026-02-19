$76.1590.27

«Боруссия» подписала 17-летнего Пратеса из «Крузейро». Защитник доиграет сезон в Бразилии и присоединится к дортмундцам летом

Sports.ru

«Боруссия» Дортмунд объявила о подписании контракта с Кауаном Пратесом из «Крузейро».

«Боруссия» подписала 17-летнего игрока «Крузейро»
© Sports.ru

Левый защитник присоединится к немецкой команде летом 2026 года в преддверии сезона-2026/27.

17-летний игрок останется в «Крузейро» до конца нынешнего сезона.

Футболист выступает за первую команду бразильцев с мая 2025 года.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости