Непомнящий порадовался уходу латиноамериканцев из ЦСКА

Непомнящий: здорово, что ЦСКА отпустил ненужных латиноамериканцев
Бывший тренер "Томи" Валерий Непомнящий высказался о трансферах ЦСКА этой зимой.
"Очень здорово, что ЦСКА этой зимой отпустил ненужных латиноамериканцев, которые не приносили никакой пользы. Не понимаю, зачем этих футболистов вообще приглашали. Но хорошо, что больше они не в клубе", - сказал Непомнящий Legalbet.
В зимнее трансферное окно московский клуб покинули Родриго Вильягра, Лионель Верде, Алеррандро и Адольфо Гайч.
На данный момент "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 18-ти матчах. Следующая игра ЦСКА в рамках РПЛ состоится 1 марта против грозненского "Ахмата".