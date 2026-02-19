Трансфер колумбийского нападающего в «Ахмат» отменен

Трансфер Валоиса в «Ахмат» отменен из-за проблем с оплатой. Форвард вернется в «Депортиво Пасто»
«Депортиво Пасто» отменил трансфер форварда Йошана Валоиса в «Ахмат» отменен из-за проблем с оплатой.
Грозненский клуб объявил о переходе Валоиса в январе. 21-летний нападающий подписал контракт до 2029 года.
«Клуб решил прекратить переговоры и отменить предварительное соглашение с «Ахматом». Решение обусловлено непреодолимыми проблемами, связанными с невозможностью осуществления финансовой операции в связи со строгими нормативными и правовыми стандартами, регулирующими мировую и колумбийскую банковскую систему. Уважение к закону и прозрачность являются неоспоримыми ценностями «Депортиво». Наш отдел по соблюдению нормативных требований и налоговая инспекция установили, что предлагаемые окончательные условия денежного перевода не соответствуют политике предотвращения рисков и действующим финансовым правилам. Учреждение ставит юридическую определенность и защиту своего доброго имени выше любого дохода. Мы с радостью сообщаем, что Йошан Валоис продолжает оставаться игроком «Депортиво Пасто». У игрока действует трудовой договор, он зарегистрирован для участия в турнирах в 2026 года и был вызван, чтобы немедленно вернуться к соревновательной работе по указанию тренерского штаба», – говорится в заявлении «Депортиво Пасто».
