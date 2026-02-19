Глава Ла Лиги: предпочту корриду матчу «Реала»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что предпочел бы просмотр корриды матчу «Реала».

© Sports.ru

– Если бы коррида Моранте (имеется в виду матадор Хосе Антонио Моранте Камачо, известный как Моранте де ла Пуэбла – Спортс’‘) и матч «Реала» проходили одновременно, я предпочел бы посмотреть Моранте.

– Вы болельщик «Реала»?

– Конечно. Но болеть за «Реал» не означает следовать за нынешним президентом клуба, кем бы он ни был, как за мессией, – сказал Тебас в интервью ABC.