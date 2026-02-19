Глава Ла Лиги: предпочту корриду матчу «Реала»

Глава Ла Лиги Тебас: «Предпочту корриду матчу «Реала», если они будут в одно время. Болеть за «Мадрид» – не значит следовать за президентом как за мессией»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что предпочел бы просмотр корриды матчу «Реала».
– Если бы коррида Моранте (имеется в виду матадор Хосе Антонио Моранте Камачо, известный как Моранте де ла Пуэбла – Спортс’‘) и матч «Реала» проходили одновременно, я предпочел бы посмотреть Моранте.
– Вы болельщик «Реала»?
– Конечно. Но болеть за «Реал» не означает следовать за нынешним президентом клуба, кем бы он ни был, как за мессией, – сказал Тебас в интервью ABC.
Глава Ла Лиги Тебас: «Предпочту корриду матчу «Реала», если они будут в одно время. Болеть за «Мадрид» – не значит следовать за президентом как за мессией»
Моуринью в 9-й раз пропустит пресс-конференцию в «Бенфике». Причиной мог стать скандал из-за Винисиуса и Престианни
В руководстве «Хапоэля Тель-Авив» произошли изменения: два вице-президента ушли в отставку
Глава Ла Лиги Тебас: «Предпочту корриду матчу «Реала», если они будут в одно время. Болеть за «Мадрид» – не значит следовать за президентом как за мессией»
Моуринью в 9-й раз пропустит пресс-конференцию в «Бенфике». Причиной мог стать скандал из-за Винисиуса и Престианни
В руководстве «Хапоэля Тель-Авив» произошли изменения: два вице-президента ушли в отставку