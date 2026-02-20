Главный тренер «Баварии» раскритиковал наставника «Бенфики»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани в критической форме отреагировал на слова наставника «Бенфики» Жозе Моуринью, сказанные на пресс-конференции, после первого стыкового матча раунда плей-офф Лиги чемпионов между португальским клубом и мадридским «Реалом».

«Для меня то, что произошло после игры, ещё хуже. Жозе Моуринью критиковал Вини за его манеру празднования гола, чтобы дискредитировать его действия в тот момент. Это огромная ошибка с точки зрения лидерских качеств. Моуринью упомянул имя Эйсебио. Он сказал, что игроки «Бенфика» не могут быть расистами, потому что их лучшим игроком был Эйсебио. Вы знаете, через что приходилось проходить темнокожим игрокам в 60-е годы? Он ездил вместе с Эйсебио на выездные матчи, чтобы видеть, что происходит? Честно говоря, не хочу присоединяться ни одной из сторон в этой ситуации. Я встречал 100 человек, работавших с Жозе Моуринью. Никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о Жозе что-то плохое. Все его игроки его любят. Понимаю, какой он человек, понимаю, что он борется за свой клуб. Знаю, что в глубине души он хороший человек. Но я также знаю, что слышал на пресс-конференции. Понимаю зачем он так сделал, однако Жозе совершил ошибку. Надеюсь, это больше не повторится в будущем и мы сможем двигаться дальше вместе», — приводит слова Компани A Bola.

Вингер «Реала» Винисиус получил жёлтую карточку на 50-й минуте встречи после празднования своего гола танцем с угловым флагом, чем, по мнению тренера «Бенфики», провоцировал португальских болельщиков. Во втором тайме игру приостановили после того, как Винисиус обвинил нападающего «Бенфики» Джанлуку Престианни, в том, что тот назвал его «обезьяной».

После матча Моуринью раскритиковал Винисиуса за провокационное празднование гола.