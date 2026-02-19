"Реал Мадрид" выступил с заявлением по инциденту в Лиссабоне

"Реал Мадрид" выступил с официальным заявлением после начала дисциплинарного расследования УЕФА по инциденту с Винисиусом Жуниором в матче Лиги чемпионов против "Бенфики".

- Клуб информирует, что сегодня предоставил в УЕФА все имеющиеся доказательства относительно инцидентов, произошедших 17 февраля во время матча Лиги чемпионов в Лиссабоне, - говорится на сайте мадридцев.

Эпизод произошёл во втором тайме первой стыковой встречи. Винисиус обвинил нападающего португальского клуба Джанлуку Престианни в расистском оскорблении. После жалобы бразильца игра временно приостанавливалась.