Портрет Сафонова от французского Le Figaro: в раздевалке «ПСЖ» этого парня очень ценят

В футболе все меняется очень стремительно.

Матвей Сафонов, слухи об уходе которого из «ПСЖ» регулярно ходили прошлым летом, начал этот сезон как явный второй вратарь – в том же статусе, что и пребывал в кампании 2025/26.

Однако в этот вторник российский голкипер в пятый раз подряд появился в основе парижан, главный тренер которых, Луис Энрике, снова оставил в запасе Люку Шевалье.

«То, что я думаю по поводу вратарей, вы можете понять через мой выбор на каждый матч. У нас нет четкой иерархии, но меня это не беспокоит», – сказал на днях наставник «ПСЖ».

Такие слова Луиса Энрике могут вызывать волнение пониженного в статусе Шевалье или даже главного тренера сборной Франции Дидье Дешама – но это уже совершенно другая история.

Так или иначе, сейчас настало время «Моти», как его называют в Париже. На сей раз он воспользовался своим шансом по ходу сезона – что контрастирует с событиями предыдущей кампании, когда оплошность в матче с «Баварией» положила конец подобию его конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой.

Впрочем, дверь в основу для Сафонова открылась во многом из-за неудовлетворительных выступлений Шевалье в первой части сезона. Плюс к тому Люка получил травму в матче первого круга против «Монако», став вторым за календарный год вратарем парижан, пострадавшим в игре с монегасками.

Тот стык Шевалье и Ламина Камара стал поворотным моментом для французского вратаря в этом сезоне – в отсутствие конкурента Сафонов выдал несколько впечатляющих перфомансов с апогеем в виде героической серии пенальти в финале Межконтинентального кубка, где он отразил 4 удара игроков «Фламенго».

Только время даст ответ на то, какое будущее уготовил Луис Энрике своим вратарям, но одно можно сказать наверняка: сейчас все козыри – в руках Сафонова, приехавшего в Париж летом 2024-го явно не для того, чтобы быть вечно вторым.

Внутренний стержень, харизму, надежность и уверенность в себе Сафонов начал проявлять очень рано, еще играя в России. Нам все эти качества стали очевидны в тот момент, когда он, только подписав контракт с «ПСЖ», без какого-либо стеснения сразу заявил о своем намерении свергнуть Доннарумму.

Тренер вратарей играющего во втором дивизионе Франции «Дюнкерка» Кристоф Лоллишон, также выступающий в качестве эксперта на Canal+, следил за Сафоновым еще с тех пор, когда тот выступал за «Краснодар».

Тогда Лоллишон видел в россиянине голкипера «с быстрой реакцией и умением резко перемещаться, склонного не ждать действий соперника, а самому проявлять активность».

«Он неплохо работал с мячом, но не играл в таком стиле, который требовался в «ПСЖ. Его видели скорее в роли вратаря, больше действующего на линии, чем пытающегося начинать атаки и далеко выходить из ворот. Он уже тогда был пластичен, имел хорошую вратарскую технику, и хотя часто не ловил, а отбивал мяч, очень быстро группировался», – вспоминает тренер, в свое время работавший в «Челси» с Тибо Куртуа и Петром Чехом.

До переезда во Францию Сафонова знали только истовые болельщики «Ренна». 20 октября 2020 года голкипер, тогда выступавший за «Краснодар», в своем дебютном матче в групповом этапе Лиги чемпионов сорвал все победные планы бретонского клуба.

По словам нашего источника, приближенного к «ПСЖ», сейчас Сафонова «очень высоко ценят в раздевалке команды». Те, кто встречался с российским вратарем за пределами футбола, описывают его как «исключительную личность» и парня, который, кажется, «немного не от мира сего».

Нет сомнений, что такое впечатление во многом обусловлено его особенными интересами и нетипичным характером. Сафонов уже свободно общается на французском, очень любит русский бильярд, а также является большим поклонником и коллекционером настольных игр, которых у него уже около сотни (самая любимая среди них – Ticket to Ride).

Российский вратарь также увлекается мифологией – у него даже есть татуировки с гладиатором, Минотавром и мечом короля Артура, – шахматами, ну и, конечно, баскетболом, страсть к которому он унаследовал от своего отца Евгения, бывшего профессионального игрока, сейчас тренирующего молодежную команду «Локомотив-Кубань». Мы уже видели Матвея на домашней арене баскетбольного «Парижа».

В раннем детстве Сафонов впечатлял всех не своими футбольными качествами, а знаниями, которые демонстрировал на уроках математики. В футболе он оказался после того, как в одной из школ его заметили скауты «Краснодара».

Детские тренеры были в восторге от того, как быстро он работал руками, а также находились под впечатлением от видения поля, трудолюбия и умения противостоять игрокам более старшего возраста. Все это шло в одном пакете с твердой решимостью и четким стилем игры – пускай не самым броским, но эффективным и надежным.

В августе 2017-го, когда Сафонову было всего 18 лет, он дебютировал в матче за основную команду «Краснодара», выйдя на поле в игре против пермского «Амкара». В роли первого вратаря он окончательно закрепился в 2019-м, а через год впервые получил приглашение в сборную России, за которую впоследствии сыграл на Евро.

Параллельно с футболом голкипер, любящий читать русскую классику вроде Пушкина и Достоевского, занимался образованием – он получил диплом бакалавра, отучившись в Кубанском государственном университете на факультете педагогики, психологии и коммуникативистики.

В прошлом году Сафонов женился во второй раз – его избранницей стала Марина Кондратюк. Первая женитьба на девушке по имени Анастасия закончилась разводом, а сага по поводу алиментов и прав на общение с дочерью по-прежнему продолжается.

А еще у российского вратаря, который сознательно не комментирует происходящее на Украине, нет своего агента – он доверяет только одному юристу, который помогает ему в профессиональной карьере.

Так или иначе, Сафонов, которого в шутку назвали «мушкетером», когда он только переехал в Париж, есть прекрасная возможность закрепиться в качестве первого вратаря команды мирового уровня.

«Он прибавил в игре на выходах. Партнеры не переживают, когда отдают ему передачи. Да, он по-прежнему немного уязвим, когда его активно прессингуют, но и в этом плане тоже прогрессирует. Мне нравится то, как он располагается, когда соперники создают остроту у его ворот. Его редко можно застать врасплох», – считает Лоллишон.

Но в чем Сафонов преуспел больше всего, так это в отражении пенальти.

«За всю карьеру у меня было много вратарей, которые могли отбивать пенальти, но по этому умению он лучший среди них. Он способен предугадать направление удара», – хвалил Матвея Луис Энрике после победного матча со «Страсбуром».

Но точно ли речь идет о предугадывании? Этот термин вызывает недоумение у Лоллишона, считающего успехи Сафонова в отражении пенальти скорее результатом правильной и методичной работы, чем природным инстинктом.

«Он быстро и точно отталкивается, невероятно хорошо работает ногами. Я бы не удивился, если бы узнал, что он очень долго работает над отражением пенальти. Иногда сразу видно, насколько он уверен в себе. Создается впечатление, что он знает многое наперед, но не раскрывает все карты слишком быстро. Я на 90% уверен, что за этим стоит большая работа на тренировках.

Так или иначе, все это попадает в голову человека, который исполняет 11-метровый. Каждый следующий игрок, что будет бить пенальти, станет воспринимать Сафонова иначе, чем любого другого вратаря», – уверяет Лоллишон.

Пока Сафонов играет, Шевалье остается только ждать своего шанса.

Парижский клуб заплатил за французского вратаря не менее 40 млн евро, и сейчас Люка не оправдывает вложений. Путь перед россиянином открыт.

Автор: Christophe Remise