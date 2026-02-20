Артига рассказал о главной цели «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал о целях своей команды на оставшуюся часть сезона РПЛ 2025-2026.

© ФК "Рубин"

«От шестой позиции нас отделяет шесть очков — это достаточно много, но от 11‑й — всего три. Нам нужно удержать ту позицию, на которой мы находимся. К первым местам сложно приблизится, но клуб заявил, что со следующего сезона хочет быть в топ‑5, и мы постараемся это сделать», - заявил Артига.

49-летний испанский специалист возглавил казанский клуб 14-го января 2026-го года. Ранее «Рубин» тренировал Рашид Рахимов.

После 18-ти туров РПЛ казанский «Рубин» идет на 7-м месте турнирной таблице с 23 очками. Лидером чемпионата России является «Краснодар» (40). На втором месте идет петербургский «Зенит» (39), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (37).

28-го февраля «Рубин» встретится с махачкалинским «Динамо». Встреча пройдет в Каспийске. Начало – 14:30 по мск.