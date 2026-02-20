Бразильский игрок прокомментировал свой переход из "Краснодара" в "Сочи"

Нападающий Густаво Сантос прокомментировал свой переход в "Сочи".

© Rusfootball

По словам Сантоса, он рад переходу в "Сочи" и хочет помочь команде сохранить место в РПЛ.

- Я очень рад, что удалось уладить все последние детали и наконец присоединиться к команде. Я по-настоящему мотивирован и надеюсь помочь "Сочи" выполнить главную задачу - сохранить место в Премьер-лиге. Для меня это большой вызов, и я готов к нему, - приводит слова Сантоса пресс-служба "Сочи".

Вчера, 19 февраля, Густаво Сантос перешел из "Краснодара" в "Сочи" на правах аренды - соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В текущем сезоне бразилец провел за краснодарцев во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

По итогам 18 сыгранных туров команда Игоря Осинькина занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе.