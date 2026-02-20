Подведены итоги зимнего трансферного окна в РПЛ

Зимний регистрационный период футболистов в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) завершился в ночь на пятницу. ТАСС рассказывает о самых заметных переходах трансферного окна.

Джон Дуран - в "Зените"

Один из самых мощных трансферов в РПЛ этой зимой оформил петербургский "Зенит". Сине-бело-голубые арендовали у "Аль-Насра" из Саудовской Аравии колумбийского нападающего Джона Дурана. Соглашение рассчитано до конца сезона. 22-летний игрок ранее уже успел заявить о себе в Английской премьер-лиге, забив 20 мячей в 78 матчах за "Астон Виллу". В "Аль-Насре", за который выступает португальский форвард Криштиану Роналду, Дуран отличился 12 раз в 18 матчах. Первую часть текущего сезона колумбиец провел в аренде в турецком "Фенербахче", этот отрезок получился неудачным - на счету игрока 5 голов в 21 матче во всех турнирах.

"Зенит" этим трансфером компенсировал уход форвардов Матео Кассьерры и Лусиано Гонду. Также петербургский клуб зимой покинули полузащитник Жерсон и защитник Страхиня Эракович, которого арендовала "Црвена Звезда". Но вряд ли "Зенит" стал слабее: состав команды пополнили защитник сборной России Игорь Дивеев и полузащитник Джон Джон, перешедшие из московского ЦСКА и бразильского "Ред Булл Брагантино" соответственно.

Баринов перешел в ЦСКА

Довольно неожиданный трансфер провернул ЦСКА, который приобрел у московского "Локомотива" полузащитника Дмитрия Баринова, который является воспитанником красно-зеленых. 13 января стало известно, что футболист подписал соглашение с армейцами до конца сезона-2028/29. Ранее Баринов отказался подписывать новый контракт с "Локомотивом", который истекал летом. Игрока не устроило изначальное предложение, после чего переговоры поставили на паузу. В декабре стороны вернулись к обсуждению, однако ЦСКА предложил улучшенное предложение о покупке прав на футболиста, после чего Баринов остался в Москве и не полетел на сборы с железнодорожниками. Игрок прошел с красно-синими все зимние сборы, успел адаптироваться и провести полноценную подготовку к весенней части сезона.

ЦСКА произвел обмен с "Зенит", в результате которого в стан армейцев перешел Гонду, также столичный клуб получил денежную компенсацию, в обратном направлении отправился Дивеев. Помимо этого, армейцы зимой оформили трансферы бразильского защитника Матеуса Рейса из португальского "Спортинга", полузащитника Данилы Козлова из "Краснодара" и нападающего Максима Воронова из екатеринбургского "Урала". Покинули клуб покинули нападающий Адольфо Гайч, полузащитник Лионель Верде и защитник Михаил Рядно, подписавший контракт с калининградской "Балтикой". В аренду отправились форварды Артем Шуманский и Алеррандро, полузащитники Родриго Вильягра и Глеб Пополитов, защитники Илья Агапов и Джамалутдин Абдулкадыров.

Вахания подписал контракт с "Краснодаром"

Дивеев не стал единственным защитником национальной команды, о переходе которого стало известно зимой. Защитник "Ростова" Илья Вахания подписал соглашение с действующим чемпионом страны "Краснодаром", контракт начнет действовать с 16 июня. Оставшуюся часть сезона он проведет в "Ростове". 25-летний Вахания является воспитанником петербургского "Зенита". За сборную России игрок забил 1 мяч в 7 матчах. Такой трансфер кажется интересным, особенно в контексте возможного ужесточения лимита на легионеров.

В "Краснодар" из "Пари Нижний Новгород" перешел уругвайский нападающий Хуан Боселли. В первой части сезона он забил 10 мячей в 20 матчах во всех турнирах. Главными потерями для клуба в минувшее окно стали Козлов и французский полузащитник Гаэтан Перрен. Француз провел в "Краснодаре" всего полгода, главный тренер команды Мурад Мусаев объяснил этот трансфер семейными обстоятельствами футболиста. Перрен перешел во французский "Лилль". Также краснодарский клуб покинул Густаво Сантос - бразильский вингер перешел в "Сочи" на правах аренды.

"Спартак" и "Динамо" не были активны

Московский "Спартак" не был активен на трансферном рынке. Зимой красно-белые объявили о назначении испанца Хуана Карседо на пост главного тренера. Из игроков к клубу присоединился один из лучших футболистов калининградской "Балтики" Владислав Саусь. Защитники красно-белых Егор Гузиев и Даниил Хлусевич в оставшейся части сезона будут выступать на правах аренды за "Чайку" и "Ахмат" соответственно, также стало известно об уходе полузащитника Максима Лайкина, перебравшегося в "Камаз".

Столичное "Динамо" утвердило зимой Ролана Гусева в качестве главного тренера команды. В стан бело-голубых из бразильского "Ботафого" перешел бразильский защитник Давид Рикардо. Клуб расстался с полузащитником Денисом Макаровым, который по соглашению сторон перешел в турецкий "Кайсериспор".

Не слишком продуктивным получился регистрационный период и для московского "Локомотива". Состав команды пополнил аргентинский полузащитник Лукас Вера, находившийся в статусе свободного агента.