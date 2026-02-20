Тренер «Енисея»: такого в Турции не было никогда

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев высказался о погодных условиях в Турции во время зимних тренировочных сборов.

— Как вы считаете, могут ли в связи с такой погодой клубы Лиги Pari предпочитать уже в следующем году другие страны вместо Турции?

— Сложно сказать. Такого в Турции не было никогда. Мы пропускали, может, один день, бывало. Зависит ещё от финансовой составляющей. У Эмиратов есть тоже свои минусы. 20-25 градусов тепла, большие нагрузки, теряешь очень много калия, натрия, магния, насколько я знаю. Тяжелее восстанавливаться. Турция в этом плане более комфортная, но катаклизм, который сейчас, помешал.

Я застал времена, когда на сборы ездили в Испанию, Израиль, в Голландию в марте месяце с «Сатурном». В Испании вообще много команд было. В те времена с Самарой мы ездили в Болгарию даже. Сейчас всё это закрыто, поэтому две страны остаются, ну и наш Сочи», — приводит слова Ташуева официальный сайт Футбольной национальной лиги.