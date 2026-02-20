Названа позиция, которую "Спартаку" нужно усилить для чемпионства

$76.6490.17

Генич рассказал, какую позицию нужно усилить "Спартаку", чтобы бороться за чемпионство

Спортивный комментатор Константин Генич рассказал, какую позицию следует усилить московскому "Спартаку".

По словам Генича, "Спартаку" необходимо усилить позицию вратаря и центрального нападающего

- Во-первых, на мой взгляд, при всей моей любви к вратарям "Спартака"… Либо надо дать шанс Помазуну, либо брать из "Балтики" Бориско. Как вариант. Мне кажется, "Спартаку" позарез нужен качественный форвард. Качественный форвард! - сказал Генич в выпуске на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В зимнее трансферное окно московский "Спартак" приобрел у калининградской "Балтики" полузащитника Владислава Сауся за 3,8 миллионов евро, а также отдал в аренду защитника Даниила Хлусевича - футболист присоединился к грозненскому "Ахмату".

По итогам 18 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на 11 баллов.

