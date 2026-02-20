«Барселона» начнет повышать отступные воспитанников

«Барселона» будет постепенно увеличивать сумму отступных своих воспитанников по мере достижения определенных этапов, сообщает Diario Sport.

Например, дебют в Юношеской лиге УЕФА повышает клаусулу с базовых шести до восьми миллионов евро. Отступные игроков, которые хотя бы раз вызывались в «Барсу Атлетик», будут повышены до 10 миллионов евро.

Игроки 2008 года рождения, уже зарегистрированные как футболисты второй команды «Барсы», получают клаусулу свыше 15 миллионов евро.

Изменения произошли после ухода Дро Фернандеса в «ПСЖ» этой зимой. Парижский клуб активировал отступные хавбека в 6 млн евро, а итоговая сумма трансфера составила чуть более 8 млн евро с учетом компенсации «Барсе».

Отмечается, что если бы Дро подписал контракт по новым условиям и с учетом пяти матчей за первую команду «Барселоны», его отступные составляли бы 25 миллионов евро.