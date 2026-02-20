Глушенков поспорил с тем, что костяк «Зенита» состоит из иностранцев

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков не согласился с утверждением, что костяк команды сине-бело-голубых составляют иностранные футболисты. Этой зимой «Зенит» приобрёл бразильского полузащитника Джона Джона и взял в аренду колумбийского нападающего Джона Дурана.

— В раздевалке за песни отвечает Барриос.

— Да, он свою музыку включает. Иногда к колонке могут подключиться Мостовой или массажист сборной Паша Скорик.

— У вас костяк команды состоит из легионеров — вы как на это смотрите?

— Костяк команды — из россиян, а на поле — да, иностранцы, потому что они больше играют. Но это футбол, что поделаешь, — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».