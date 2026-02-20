Эксперт Бубнов не смог назвать явного фаворита ЛЧ

$76.6490.17

Александр Бубнов не смог назвать явного фаворита Лиги чемпионов

Футбольный эксперт Александр Бубнов не смог назвать явного фаворита текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. Действующим победителем турнира является «ПСЖ».

«Знаете, здесь тот случай, когда такого явного фаворита нет. Потому что… Здесь и «Пари Сен-Жермен»… Казалось бы, да, фаворит? Ну сейчас смотрим, как в чемпионате они играли, в последних играх проигрывали. Хотя у них состав вообще выдающийся. Потом «Реал». Потом берём «Барселону». «Бавария»? Да. Хотя как они сейчас играют, мне не нравится. Ну не могу я назвать одного фаворита. Нет одного фаворита», — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

