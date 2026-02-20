Телеведущий и советник министра спорта РФ Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России по футболу.

«Думаю, что всех победит «Балтика» Андрея Талалаева. Калининградская команда выступит в стиле Йоханнеса Клебо и триумфально заберет золото чемпионата страны», - заявил Губерниев.

В пятницу, 27 февраля матчем 19-го тура «Зенит» - «Балтика» возобновится чемпионат России после зимней паузы.

После первой половины сезона российской премьер-лиги в турнирной таблице лидирует «Краснодар» - у клуба 40 очков.

На втором месте находится «Зенит» с 39 баллами.

Третье место осталось за московским «Локомотивом», на строчку ниже и на очко меньше наработал ЦСКА, закрывает пятерку лидеров чемпионата страны калининградская «Балтика», с 35-ю очками в активе.