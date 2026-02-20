"Крылья Советов" обыграли "Чайку"

"Крылья Советов" победили "Чайку" в результативном матче на сборах
"Крылья Советов" выиграли в товарищеском матче у "Чайки" (5:3).
Забитыми голами в составе победившей самарской команды отметились вингер Иван Олейников, защитник Доминик Ороз, а также нападающие Чинеду Джеффри, Владимир Хубулов и Владимир Игнатенко.
Товарищеские матчи
Матч пройдет в закрытом режиме
Голы: Олейников, 2, Ороз, 22, Джеффри, 32, Хубулов, 54, Игнатенко, 58 - Соколов, 24 (пен), Пополитов, 82, Библик, 90.
"Крылья Советов": Фролов, Гальдамес, Ороз, Рекена, Божин, Фернандес, Бабкин, Костанца, Баньяц, Олейников, Джеффри.
2 тайм: Недоспасов, Евгеньев, Чернов (Витюгов, 74), Лепский, Печенин, Лысов, Столбов, Ахметов, Хубулов (Рахманович, 67), Шуманский, Игнатенко.