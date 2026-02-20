"Рубин" уступил "Оренбургу"

"Оренбург" переиграл "Рубин" в товарищеской встрече (1:0).

Полузащитник Евгений Болотов отличился на 31-й минуте и принес оренбургской команде минимальную победу в первой игре.

Сегодня, 20 ферваля, команды встретятся еще раз. Начало матча - в 17:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи

Матч пройдет в закрытом режиме

Гол: Болотов, 31.

"Оренбург": Рудаков, Поройков, Касимов, Татаев (Минатулаев, 77), Хотулёв, Квеквескири, Ду Кейрос, Горелов (Эль-Махрауи, 77), Рыбчинский, Болотов, Гузина.

"Рубин": Нигматуллин (Кеняйкин, 46), Лобов, Тесленко, Ахметов, Безруков, Зотов (Сааведра, 70), Иванов, Кузнецов, Ломовицкий (Линючев, 70), Мукба (Гринпи, 70), Моторин.