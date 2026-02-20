Полузащитник «Зенита» высказался о сложности тренировок на сборах

Вендел о сборах «Зенита»: «Тренировки бывают настолько тяжелыми, что их при всем желании не очень-то любишь. Я больше люблю отдыхать, конечно»
Полузащитник «Зенита» Вендел высказался о сложности тренировок на сборах.
Бразилец опоздал на зимние сборы команды на 8 дней, за что был оштрафован.
– Что больше всего любите и не любите на сборах?
– У нас тут только два состояния – работа и передышка. Конечно, я больше люблю отдыхать (улыбается). А тренировки бывают настолько тяжелыми, что их при всем желании не очень‑то любишь.
– Они бывают в зале и на поле.
– Зал меньше нравится.
– Еще есть товарищеские матчи.
– Давайте скажу, что их люблю, – сказал Вендел с улыбкой.
Вендел выступает за петербургский клуб с 2020 года. Вместе с командой 27‑летний футболист четыре раза стал чемпионом Мир РПЛ, выиграл Кубок и три Суперкубка России.
