Отец защитника ЦСКА высказался об аренде игрока в «Ахмат»

Анвар Абдулкадыров, отец защитника ЦСКА Джамалутдина Абдулкадырова, прокомментировал аренду игрока в "Ахмат".

"Пока шансов играть в основе ЦСКА у него мало, а в Грозном он будет получать время. Джамалу очень нужна игровая практика. Поехать в аренду сейчас - хорошее решение. Знаю, что у него есть цель играть в ЦСКА. Отлично, если будет шанс вернуться. Если нет, Джамал будет пробовать себя там же, в "Ахмате", или другой команде", - сказал отец Абдулкадырова.

Вчера, 19 февраля, в последний день зимнего трансферного окна, московский ЦСКА и грозненский "Ахмат" достигли договоренности о переходе центрального защитника сборной России Джамалутдина Абдулкадырова. Аренда рассчитана до окончания нынешнего сезона и включает условия для обязательного выкупа прав на 20-летнего футболиста. Кроме того, клубы договорились о возможном выкупе "армейцами" Абдулкадырова обратно.

В составе новой команды игрок будет выступать под 2-м номером.