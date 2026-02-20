В профсоюзе футболистов Португалии отреагировали на скандал с Винисиусом

Профсоюз футболистов в Португалии о скандале с Винисиусом: «Наша позиция ясна: нулевая терпимость к расизму. Нельзя принимать версии, принижающие значение подобных событий»
Глава профсоюза футболистов Португалии Жоаким Еванжелишта отреагировал на инцидент с участием Винисиуса Жуниора и Джандукой Престианни.
«Позиция профсоюза предельно ясна: нулевая терпимость к расизму – вне зависимости от того, кто в этом замешан: игроки, тренеры, арбитры или руководители. Мы можем требовать лишь оперативного, ответственного и справедливого расследования, которое установит, что произошло. Нельзя умалять или принимать версии, которые принижают значение подобных событий. Учитывая влияние спорта, здесь должна быть еще меньшая терпимость», – заявил функционер в интервью Lusa, отметив, что спорт не может быть «убежищем» для политического и социального экстремизма.
Вингер сборной Бразилии и «Реала» обвинил форварда «Бенфики» Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной» на матче команд (1:0) в Лиге чемпионов. Аргентинец прикрывал рот футболкой, что сделало невозможным чтение по губам. УЕФА начал расследование произошедшего.
После встречи Престианни отрицал какие-либо расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора.
По словам Еванжелишты, профессиональные футболисты сегодня демонстрируют больше взаимного уважения, нередко первыми выступая против проявлений расизма.
Он также признал, что существуют единичные жалобы между игроками – как по поводу расизма, так и ложных обвинений, – однако считает, что в профессиональном футболе число таких эпизодов сокращается.
Капелло о провале итальянских клубов в ЛЧ: «Им сложно, когда уровень повышается. Три проблемы: физика, скорость работы с мячом и интенсивность. У нас всегда находятся оправдания»
Сорокин о том, как его жену пытались обокрасть в Англии: «Разворачиваю чудака за плечо, беру за руку – в ней телефон жены. Чудак дал деру. Все, что говорят о кражах в Лондоне, – факт»
Фазель о женском хоккее: «В Канаде и США по 100 тысяч зарегистрированных игроков, в Швеции – 9 000, в Финляндии – 5 000. Прогресс есть, но и резервы немалые»
Капелло о провале итальянских клубов в ЛЧ: «Им сложно, когда уровень повышается. Три проблемы: физика, скорость работы с мячом и интенсивность. У нас всегда находятся оправдания»
Сорокин о том, как его жену пытались обокрасть в Англии: «Разворачиваю чудака за плечо, беру за руку – в ней телефон жены. Чудак дал деру. Все, что говорят о кражах в Лондоне, – факт»
Фазель о женском хоккее: «В Канаде и США по 100 тысяч зарегистрированных игроков, в Швеции – 9 000, в Финляндии – 5 000. Прогресс есть, но и резервы немалые»