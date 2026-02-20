Нападающий «Зенита» высказался о систематических опозданиях Вендела

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков высказался о систематических опозданиях на сборы сине-бело-голубых бразильского полузащитника Вендела. Хавбек не прибыл вовремя в расположение команды и этой зимой, сообщалось, что он будет за это серьёзно оштрафован.

— Опоздание Вендела — проблема? Быстров, например, считает, что в его время в «Зените» бразильца бы «съели на тренировках».

— Да, а что предъявлять ему? Человек, наверное, заплатил штраф. Ничего нового в этой истории нет. Фантастика, что он в том году на сборы приехал к первому дню. Если ты будешь всех возить рылом на поле, то тебе никто слова не скажет — можешь месяц не приезжать, какая разница? Повторюсь: он опоздал — заплатил огромный штраф, — приводит слова Глушенкова «РБ Спорт».