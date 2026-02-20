Нападающий «Интера» может пропустить около месяца

Лаутаро может пропустить около месяца из-за растяжения икроножной мышцы. Форвард «Интера» получил травму в матче с «Буде-Глимт»
У нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса выявлено растяжение икроножной мышцы левой ноги.
Состояние аргентинского футболиста вновь оценят на следующей неделе.
Как пишет Sky Sport, Лаутаро может пропустить около месяца из-за повреждения, полученного в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Буде-Глимт» (1:3).
В этом сезоне форвард забил 14 голов и сделал 4 передачи в 25 матчах Серии А. Его статистику можно изучить по ссылке.
