Капелло высказался о провале итальянских клубов в ЛЧ

Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Милана» Фабио Капелло высказался о неудачном выступлении итальянских клубов в в первых стыковых матчах Лиги чемпионов.

«Ювентус» проиграл «Галатасараю» (2:5), «Аталанта» – «Боруссии» Дортмунд (0:2), «Интер» – «Буде-Глимт» (1:3). «Наполи» вылетел еще на стадии общего этапа.

– Как объяснить этот спад?

– Три ключевых фактора: физическая мощь, скорость работы с мячом и способность поддерживать ритм. И это касается всех – «Интера», «Ювентуса», «Аталанты». Когда уровень повышается, итальянские команды испытывают трудности.

Если в трех матчах ты пропускаешь 10 голов, значит, не хватает и традиционного итальянского умения защищаться. Не хватает концентрации, того уровня, который всегда был присущ нашим защитникам. Цифры говорят сами за себя.

Нужно понять, почему так происходит. Но уровень клубных команд отражается на сборной и наоборот: я убежден, что Италия поедет на чемпионат мира, линия атаки мне нравится, но я возвращаюсь к прежней теме. Не хватает защитников-опекунов.

– Другая проблема Серии А – интенсивность?

– Конечно. «Интер» жаловался, тогда как «Буде-Глимт» бежал. У нас всегда находятся оправдания – контакт, легкий толчок. Ответственность должны разделить игроки, которые симулируют, и арбитры, которые на это клюют. Если я падаю и меня за это поощряют, значит, позволено все. А в Европе так не работает, – сказал Капелло.