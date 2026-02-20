Тренер «Спартака» поделился ожиданиями от второй части сезона

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо поделился ожиданиями от второй части сезона.

© ФК "Спартак"

"Уверен, игроки сами понимают, что во второй части сезона нам необходимо прибавить. У нас команда, которая точно достойна большего. Наш футбол должен стать лучше, это цель. Быть лучше, набирать больше очков и побеждать, радовать болельщиков", - сказал Карседо в интервью клубной пресс-службе.

"Спартак" возобновит сезон 1 марта выездным матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги против "Сочи". Ранее пресс-служба клуба сообщила, что команда отправится на игру прямо со сборов в ОАЭ.

Первую часть чемпионата красно-белые закончили на шестом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. От топ-3 команда Хуана Карлоса Карседо отстает на 8 баллов.