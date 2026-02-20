Защитник «Спартака» поделился воспоминаниями о Станковиче

Защитник «Спартака» Кристофер Ву заявил «Матч ТВ», что развил навыки игры в обороне благодаря бывшему главному тренеру команды Деяну Станковичу.

Станкович покинул «Спартак» в ноябре 2025 года, сейчас сербский специалист тренирует белградскую «Црвену Звезду». В январе главным тренером «красно‑белых» был назначен испанец Хуан Карседо.

— Какие воспоминания остались о Станковиче?

— Это отличный опыт. Всегда со всеми тренерами я находил общий язык, ни с кем не было проблем. Я улучшил многое в своей игре в обороне благодаря Деяну, он и его помощники много работали со мной. Отличный тренер и отличный мотиватор, — сказал Ву «Матч ТВ».

После 18 туров МИР РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 11 очков. «Красно‑белые» в FONBET Кубке России вышли в полуфинал Пути РПЛ.

