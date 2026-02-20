ПСЖ сделал запрос относительно Холанда

«ПСЖ» сделал конфиденциальный запрос насчёт положения нападающего Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, на текущий момент норвежский форвард не намерен покидать стан «горожан». Подчёркивается, мадридский «Реал» и «Барселона» считают, что в контракте Холанда есть пункт, согласно которому именно эти испанские гранды могут приобрести игрока по доступной цене.

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 29 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.