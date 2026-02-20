Футболист «Оренбурга» перешел в клуб из Эквадора

Футбольный клуб «Оренбург» объявил, что нападающий Джастин Куэро продолжит карьеру в «Индепендьенте дель Валье».

© ФК «Оренбург»

Между сторонами достигнута договоренность о трансфере 21‑летнего форварда в эквадорский клуб.

Куэро — воспитанник «Индепендьенте дель Валье», из которого летом 2023 года на правах аренды перешел в «Оренбург». В июне 2024 года «Оренбург» выкупил права на игрока и заключил с ним двухлетний контракт.

Первую часть текущего сезона Куэро также провел в Эквадоре на правах аренды, где выступал за «Эмелек».

