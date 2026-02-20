Немецкий «Вердер» отказался от тура по США из-за действий ICE

«Вердер» отменит запланированный летний тур по США, сославшись на недавние инциденты в Миннеаполисе как на «несоответствие ценностям» клуба.

Немецкая команда планировала провести неделю в мае между Миннесотой и Детройтом, сыграв два товарищеских матча. Соперники не были подтверждены, и теперь поездка не состоится.

Представитель клуба сослался на недавние действия агентов Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) в Миннеаполисе. В прошлом месяце в этом городе федеральные агенты США убили Рене Гуд и Алекса Претти.

«В Миннесоте два человека были застрелены властями штата. Играть в городе, где бушуют беспорядки и стреляют в людей, не соответствует нашим ценностям. С нами этого не будет. Из-за ужесточения условий въезда, которые, среди прочего, требуют проверки профилей в социальных сетях за последние пять лет, уже неизвестно, с какими игроками еще можно въехать в США», – заявил представитель клуба.

Спортивный директор «Вердера» Клеменс Фриц ранее заявлял, что клуб пересматривает вопрос о проведении предсезонного турне за пределы Германии.