ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче «Кубка Легенд‑2026»

Ветераны ЦСКА одержали победу над командой «Локомотива» в матче группового этапа «Кубка Легенд имени Константина Еременко».

Встреча группы А в Москве завершилась со счетом 8:3.

В другой группе выступают сборная мира, московские «Спартак» и «Динамо».

В воскресенье «Локомотив» сыграет в матче за пятое место против сборной мира. ЦСКА вышел в финал турнира. Соперник армейцев определится позднее.

