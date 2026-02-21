ЦСКА обыграл «Локомотив» в матче «Кубка Легенд‑2026»

Ветераны ЦСКА одержали победу над командой «Локомотива» в матче группового этапа «Кубка Легенд имени Константина Еременко».
Встреча группы А в Москве завершилась со счетом 8:3.
В другой группе выступают сборная мира, московские «Спартак» и «Динамо».
В воскресенье «Локомотив» сыграет в матче за пятое место против сборной мира. ЦСКА вышел в финал турнира. Соперник армейцев определится позднее.
